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Захарова вспомнила святого Антония, отвечая главе МИД Британии

15:19, 02 мая 2021
Мария Захарова Мария Захарова Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела слова раннехристианского подвижника Антония Великого в ответ на предложение главы британского внешнеполитического ведомства Доминика Рааба бороться с «пропагандой из России». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы, — заявила дипломат.

По её словам, «больные пропагандой страны» обвиняют Россию в собственных грехах по неизвестным причинам.

Ранее Рааб предложил государствам «Большой семёрки» совместно бороться против «пропаганды из России». Он призвал создать коллективный механизм, который позволит сдерживать Москву в вопросах дезинформации.

Глава МИД Великобритании считает, что Россия и Китай пытаются сеять недоверие к правительствам других государств. В качестве примера он привёл якобы имевшее место распространение информации о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавируса.

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