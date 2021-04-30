Захарова вспомнила святого Антония, отвечая главе МИД Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела слова раннехристианского подвижника Антония Великого в ответ на предложение главы британского внешнеполитического ведомства Доминика Рааба бороться с «пропагандой из России». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы, — заявила дипломат.
По её словам, «больные пропагандой страны» обвиняют Россию в собственных грехах по неизвестным причинам.
Ранее Рааб предложил государствам «Большой семёрки» совместно бороться против «пропаганды из России». Он призвал создать коллективный механизм, который позволит сдерживать Москву в вопросах дезинформации.
Глава МИД Великобритании считает, что Россия и Китай пытаются сеять недоверие к правительствам других государств. В качестве примера он привёл якобы имевшее место распространение информации о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавируса.