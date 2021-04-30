Захарова вспомнила святого Антония, отвечая главе МИД Британии

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Предприниматели из России Михаил Фридман, Пётр Авен и Шалва Чигиринский, а также компания «Роснефть» подали в суд иски о клевете против британского издательства HarperCollins, которое опубликовало книгу «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешёл в наступление на Запад», пишет Financial Times.

По информации журналистов, совладелец «Альфа-групп» Фридман, председатель совета директоров Альфа-Банка Авен, Чигиринский и «Роснефть» упоминаются в книге, опубликованной в Великобритании весной 2020 года. В течение нескольких недель в суд было...