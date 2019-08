https://static.news.ru/photo/6aac094a-c819-11e9-876a-fa163e074e61_660.jpg Фото: PA Wire/PA Images/TASS

В Сети стала вирусной фотография из французского Биаррица, на которой первая леди США Меланья Трамп тянется к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо, чтобы поцеловать. Пользователи стали комментировать снимок и восхищаться супругой американского лидера, сообщает The Guardian .

Меланья готова рисковать всем, — написала в своём Twitter актриса Лони Лав.

Melania is ready to risk it all #Trudeau pic.twitter.com/lEz5sjuQBD — Loni Love (@LoniLove) August 26, 2019

Комик Дин Обейдалла в свою очередь предположил, что жена президента США продумывает план побега в Канаду.

Выглядит так, что даже Меланья раздумывает над планом побега в Канаду, — сказано в сообщении Обейдаллы в Twitter .

Looks like even Melania is thinking of an escape plan to Canada #MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/LW6RyO2ULh — (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) August 26, 2019

Пользователь Майкл Дин Шелтон отметил, что фото настолько горячо, что «растопило масло на печеньках», которые он ел.

Sweet Jesus and Tea. This image is so hot it melted the butter on my biscuits this morning. #MelaniaLovesTrudeau #G7Summit #G7 pic.twitter.com/o4QjUKO7uw — Michael Dean Shelton (@michaeldean0116) August 26, 2019

Я не могу представить, что она видит в этом молодом, красивом, спортивном, интеллигентном, внимательном канадце, — написал один из юзеров.

I can’t imagine what she sees in that young, handsome, athletic, intelligent, attentive Canadian. #MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/zgXTnmXE0o — The Daily Edge (@TheDailyEdge) August 26, 2019

Ранее News.ru сообщал, что на родине Меланьи Трамп — в Словении — открыли её статую, которая вырезана из дерева бензопилой.