Госдеп: США осудят испытания С-400 в Турции, если данные подтвердятся

https://static.news.ru/photo/1610c21a-0fc9-11eb-89c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские власти намерены осудить испытания зенитной ракетной системы С-400 турецкими военными, если информация об их проведении будет подтверждена. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

Мы также предельно ясны по поводу возможных серьёзных последствий для наших отношений в сфере безопасности, если Турция введёт в строй систему [C-400], — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Ранее в СМИ появилась информация, что Турция успешно испытала С-400 в районе Синопа. Три выпущенные ракеты поразили цели.

Россия поставила в Турцию С-400 летом 2019 года. Военная сделка вызвала кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. Американцы требовали от Турции отказаться от сделки, предлагали приобрести комплексы Patriot производства США. Анкара не пошла на уступки, несмотря на угрозу задержать или отменить поставку истребителей F-35. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что покупка ЗРК С-400 является внутренним делом страны.

NEWS.ru сообщал, что Турция может провести серию испытаний С-400 на черноморском побережье. В Госдепе заявляли, что информация об испытаниях вызывает обеспокоенность. Покупка Анкарой C-400 мешает развитию американо-турецких отношений и сотрудничеству в рамках НАТО, отметил сотрудник внешнеполитического ведомства США.