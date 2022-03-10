Госдеп: при нынешнем курсе Путина США не смягчат санкции против РФ

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Американский Минфин выпустил генеральную лицензию по поводу запрета на поставки наличных долларов из США в Россию. В ней объясняется, что ограничение не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями, сообщает РИА Новости.

Министерство пояснило, что разрешены транзакции из США и от гражданина США частному лицу, которое находится в РФ, а также гражданину США, который пребывает на территории РФ. Ранее стало известно, что...