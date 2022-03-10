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Госдеп: при нынешнем курсе Путина США не смягчат санкции против РФ

01:29, 12 марта 2022
Госдеп: при нынешнем курсе Путина США не смягчат санкции против РФ Фото: Michael Reynolds/Pool/CNP/Global Look Press
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Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс оценил возможность ослабления санкций против Москвы. По его словам, Вашингтон и его союзники не станут ослаблять давление до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не изменит курса в ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

Не будет никакого ослабления санкций или иных издержек, которые мы создаём и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс, — подчеркнул Прайс.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден заявил: США, страны G7 и Евросоюз будут мешать России получать займы у крупнейших международных финансовых институтов, включая МВФ и Всемирный банк. Также они отменят режим наибольшего благоприятствования в торговых отношениях с Россией.

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