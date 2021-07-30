Горбачёв назвал условие полной ликвидации ядерного оружия

Россия и США должны договориться об уменьшении ядерных арсеналов, после чего к переговорам можно подключить державы — обладательницы подобных боеголовок, включая КНР, Британию и Францию. Об этом заявил в беседе с РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачёв.

Политик подчеркнул, что именно это является условием полной ликвидации ядерного оружия.

Одной стабильности недостаточно. Надо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений. Тогда можно будет подтянуть и другие страны, у которых есть ядерное оружие, — Китай, Великобританию, Францию, остальных. И уже вместе идти к окончательной цели — ликвидации ядерного оружия. Я много раз говорил и повторяю: иной цели быть не может. Потому что ядерная война недопустима, — отметил Горбачёв.

31 июля исполняется 30 лет со дня подписания Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Документ подписали в 1991-м Горбачёв и лидер США Джордж Буш — старший во время визита последнего в Москву.

Соглашение вступило в силу только в декабре 1994-го. Это был первый договор между Советским Союзом и США, который предполагал реальное сокращение ядерных арсеналов. На период сроком семь лет обе державы обязались уменьшить число находившихся в их распоряжении ядерных боезарядов до шести тысяч единиц, носителей ядерного оружия — до 1,6 тысячи.

Несмотря на меняющуюся политическую конъюнктуру, формат двусторонних соглашений в сфере стратегической стабильности сохраняет свою актуальность для Москвы и Вашингтона. Неслучайно двум столицам даже в условиях острых противоречий по целому ряду международных досье в этом году удалось договориться о продлении действия СНВ-3 на пять лет.