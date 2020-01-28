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Сервис Google Street View не показывает район проживания родителей президента Украины Владимира Зеленского в городе Кривой Рог. Пользователи не могут ничего увидеть, кроме названия улицы, на которой они находятся.

Александр и Римма Зеленские проживают недалеко от центра Кривого Рога в большом многоэтажном комплексе. «Чёрные зоны» в Google Street View появляются на дороге, где расположен этот жилой комплекс и рядом с соседней улицей.

Журналисты Kyiv Post попытались получить комментарии у директора представительства Google на Украине Дмитрия Шоломко. Он заявил, что не обладает информацией, блокирует ли компания области по запросу украинских властей.

Запрос украинских властей направляется прямо в Калифорнию, в США. Я не участвую в этом процессе, — заявил Шоломко.

Ведущий исследователь отдела исследований Bellingcat Арик Толер рассказал журналистам, что никогда не видел, чтобы Google затемнял всю область в программе Street View. По его словам, раньше он мог подумать, что у сервиса произошла ошибка обработки, однако место проживания родителей Зеленского «потенциально чувствительно», поэтому работа сервиса вызывает вопросы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Зеленский обвинил Советский союз в развязывании Второй мировой войны. Украинский президент заявил об этом после встречи с польским лидером Анджеем Дудой. Поведение Зеленского раскритиковали в Кремле, а член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что украинский президент пересёк все границы подлости.