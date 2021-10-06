Google принудительно запустит двухфакторную аутентификацию пользователей

Google принудительно включит двухфакторную аутентификацию у 150 миллионов пользователей, а также у двух миллионов авторов YouTube, сообщается в официальном блоге компании. Отмечается, что такое нововведение станет основой безопасности для клиентов.

К концу 2021 года мы планируем автоматически подключить 150 млн пользователей Google к двухфакторной аутентификации и потребовать, чтобы 2 млн авторов YouTube также начали ее использовать, — говорится в сообщении.

Суть введённой функции заключается в том, что при входе в аккаунт на каком-либо сервисе Google пользователю будет необходимо подтвердить, что это именно он, через другое авторизованное устройство. Например, если человек решит открыть почту Google через компьютер, ему нужно будет подтвердить авторизацию через его мобильный телефон.

Ранее массовые сбои наблюдались во всех приложениях по всему миру вслед за сбоями в WhatsApp, Facebook и Instagram. В Facebook объяснили причину сбоев проблемами с маршрутизацией трафика.