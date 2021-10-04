Пользователи сообщили о сбое в соцсетях по всему миру

Массовые сбои наблюдаются во всех приложениях по всему миру вслед за сбоями в WhatsApp, Facebook и Instagram. Пользователи сообщают о проблемах в TikTok и Telegram, согласно данным сервиса Downdetector.

Это же подтвердил в очередной раз и американский журналист Райан Мак.

Вся работа встала. Несколько человек, с которыми я разговаривал, сказали, что это похоже на снежный ком, — написал он на своей странице в Twitter.

Не работают на данный момент Instagram, WhatsApp и Facebook, где администраторы пытаются устранить ошибку. Некоторые пользователи жалуются, что не работает TikTok. Медленно работает Telegram.

Сообщается о проблемах с доступом к Twitter, Google и Amazon. Испытывают проблемы со связью и мобильные операторы. Акции Facebook упали на 5% из-за сбоев со связью, что составляет порядка $45 млрд.

Ранее сервисы компании Facebook перестали работать из-за удаления записей DNS из таблиц глобальной маршрутизации, сообщил журналист Independent Брайан Кребс в Twitter. Он отметил, что этими записями управляет только сама компания.