Журналист узнал причины сбоя сервисов Facebook

Сервисы компании Facebook перестали работать по причине удаления записей DNS из таблиц глобальной маршрутизации, узнал журналист Independent Брайан Кребс в Twitter. Он отметил, что этими записями управляет только сама компания.

Записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com, были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации, — написал он.

Журналист отметил, что сейчас неизвестно, почему произошло это изменение. По его словам, это могло быть результатом внутренних изменений или обновлений, которые «пошли наперекосяк».

Репортёр New York Times Райан Мак в свою очередь сообщил, что помимо приложения Facebook, работу прекратили и внутренние инструменты, а также коммуникационные платформы, включая Workplace.

Вся работа встала, несколько человек, с которыми я разговаривал, сказали, что это похоже на снежный ком, — отметил он.

О глобальном сбое сервисов Facebook стало известно вечером 4 октября. Проблемы начались у пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции, России и других стран.

При этом некоторые проблемы испытывают на текущий момент также пользователи соцсети «ВКонтакте». По состоянию на 18:52 о сбоях сообщили 100 человек.

Позднее Telegram сообщил, что пользователи WhatsApp начали массово переходить в этот мессенджер. В результате серверы системы перестали справляться с нагрузкой и возникли сбои.