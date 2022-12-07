Google назвал самые популярные поисковые запросы В список самых популярных поисковых запросов по данным Google попал Депп, Украина и Путин

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Американская компания Google представила топ поисковых запросов 2022 года, в который попали актер Джонни Депп, браузерная игра по отгадыванию слов Wordle и Украина. Помимо этого, в списке самых частых запросов пользователей оказались голливудский актер Уилл Смит, противостояние в крикете между Индией и Англией, а также смерть британской королевы Елизаветы II.

Топ поисковых запросов был поделен на три категории: поиски, новости и люди. В нем также оказался российский президент Владимир Путин, результаты выборов (при этом каких, не уточняется), а также американская лотерея Powerball и экс-супруга Деппа актриса Эмбер Херд.

Ранее американский словарь Merriam-Webster назвал «газлайтинг» словом 2022 года. В текущем году поисковые запросы о газлайтинге выросли на 1740%, что говорит о высоком интересе к этому понятию в течение последнего времени.

В 2021 году онлайн-словарь назвал главным словом года существительное «вакцина»: сообщалось, что количество запросов по этому термину за два года выросло на 1048%. По мнению пользователей, слово «вакцина» означает гораздо больше, чем просто лекарство. Для многих оно символизировало возможное возвращение к жизни, которая была до пандемии.