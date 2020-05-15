Google Maps начнёт сообщать пользователям об ограничениях из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/f161d228-a9cb-11ea-8008-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Компания Google сообщила о нововведении. Сервис карт Google Maps будет предупреждать пользователей об ограничениях, которые связаны с пандемией коронавируса.

В нашей последней версии Google Maps для Android и iOS мы представляем функции, которые помогут легко находить важную информацию, если вам необходимо совершить поездку, будь то поездка на автомобиле или на общественном транспорте, — говорится в сообщении.

Представители компании подчеркнули, что в условиях пандемии важно знать переполненность железнодорожных станций и расписание автобусов.

Также сервис будет сообщать о наличии контрольно-пропускных пунктов и ограничениях на пути следования пользователя.

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