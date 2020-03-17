Американские компании Facebook, Google и Microsoft приняли решение объединиться для борьбы с фейковыми новостями о коронавирусе. Кроме того, кампанию поддержали LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube.
Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, а также совместно боремся с мошенничеством и дезинформацией о вирусе, распространяем достоверный контент на наших платформах и делимся критически важными обновлениями в координации с государственными учреждениями здравоохранения по всему миру, — говорится в совместном заявлении компаний.
Платформы также призвали последовать их примеру другие корпорации, отмечает
Как ранее писал NEWS.ru, представители Роскосмоса подтвердили перенос праздничного концерта по случаю Дня космонавтики из-за распространения коронавирусной инфекции.
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