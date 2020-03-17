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Верховная рада Украины приняла закон, направленный на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Он предусматривает административную ответственность за нарушение правил карантина, нормы будут действовать в течение трёх месяцев после опубликования.

За закон проголосовали 344 депутата. Обычные граждане за нарушение карантинного режима будут оштрафованы за сумму до 34 тысяч гривен (более 94 тысяч рублей), должностные лица заплатят до 170 тысяч гривен...