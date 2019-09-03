https://static.news.ru/photo/99cc4e5a-cee1-11e9-bb38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adryel Talamantes/Global Look Press

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявит об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции. Именно он стал причиной массовых протестов.

Об этом решении сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники. Таким образом, отмечает издание, будет удовлетворено одно из требований протестующих.

Гонконг имеет статус автономии. Независимость от материкового Китая гарантирована Гонконгу до 2047 года. Обсуждаемые ранее поправки позволили бы выдавать подозреваемых на материк. Местные жители посчитали, что такими мерами Пекин намерен бороться с инакомыслящими.

Демонстрации, продолжающиеся с начала июня, собрали, по данным организаторов, порядка 1 млн человек. В некоторых случаях акции протеста привели к столкновениям с полицией, применившей слезоточивый газ и резиновые пули.

Столь массовых манифестаций в Гонконге не было с так называемой революции зонтиков 2014-го, когда протестующие также выходили против пекинской инициативы, касавшейся контроля над системой местных выборов, писал News.ru.