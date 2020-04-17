Европа считает, что отношения с Китаем не будут прежними: к нему слишком много вопросов в связи с распространением коронавируса нового типа. Индикатором меняющейся позиции европейских столиц по поводу Пекина стали настороженные заявления французского лидера Эммануэля Макрона и главы британского Форин-офиса Доминика Рааба. На Западе тенденцией становятся призывы начать процесс экономической дезинтеграции с КНР. Первым шагом на этом пути мог бы стать отказ глобальных корпораций работать в юрисдикции Китая, уверены эксперты.

Лакмусовой бумажкой стало жёсткое заявление Рааба, который заявил о необходимости тщательного изучения вспышки COVID-19, а также того, могла ли она быть предотвращена.

Совершенно точно постфактум необходим тщательный анализ этих уроков, включая начало распространения вируса. Он должен проводиться на основе научных знаний, — сказал министр, отвечая на вопрос по поводу перспектив отношений с КНР. — Несомненно, после кризиса у нас всё будет не так, как обычно. И нам придется задать сложные вопросы по поводу того, откуда он появился и по поводу того, как он мог быть остановлен раньше.

В интервью британской Financial Times Макрон, в свою очередь, выразил уверенность, что о действиях КНР известно далеко не всё. Упомянув фактор более свободного доступа к данным в западных странах и другие различия с КНР, Макрон призвал не быть «настолько наивными, чтобы говорить, что они (китайцы, — NEWS.ru) с этим намного лучше справились».

Мы не знаем. Определённо есть вещи, которые произошли, но о которых мы не знаем, — сказал французский президент.

Идея прямой причастности Китая к распространению COVID-19 до настоящего момента не так активно развивалась в Европе, как, например, в США. Ещё в марте американский посол в Великобритании Вуди Джонсон обвинил Пекин в сокрытии информации о коронавирусе, что, по его оценке, создало огромную мировую угрозу.

На этой неделе американский телеканал Fox News распространил версию, согласно которой «нулевой пациент» был сотрудником лаборатории вирусологии в Ухане и был заражён от летучей мыши из-за халатности. Президент США Дональд Трамп на брифинге не стал ни подтверждать, ни опровергать эту версию, но пообещал её тщательно изучить.

Пекин изначально снискал одобрение за предоставление медицинской помощи европейским странам. Оно, в частности, исходило от таких известных евроскептиков, как министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и президент Сербии Александар Вучич, которые приветствовали быструю реакцию Пекина, в то время как ЕС оказался в тупике в первые дни вспышки. Однако потребовалось чуть больше недели, чтобы китайская «мягкая сила» в Европе начала испаряться. Во многом это связано с тем, что, жертвуя и продавая медикаменты, дипломаты и государственные СМИ КНР продвигали теории заговора, согласно которым военные США несут ответственность за пандемию, а Италия, возможно, является источником вируса.

Shepherd Zhou/Featurechina/Ropi/Global Look Press

Такой информационный натиск со стороны КНР подтолкнул шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля сделать заявление, что идёт битва повесток дня с Китаем и Россией, которые, по его мнению, пытаются дискредитировать европейские механизмы помощи.

О том, что между Европой и КНР, всё не будет так, как прежде, сигнализирует и сама китайская экономика. В первом квартале 2020 года ВВП Китая обвалился на 6,8%, что стало первым снижением квартальной статистики за 30 лет. Для того, чтобы справиться с последствиями коронакризиса, Пекин, скорее всего, решится на значительные интервенции посредством снижения процентных ставок, увеличения кредитования и мер бюджетного стимулирования.