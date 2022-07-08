Global Times: G20 не станет подчиняться Западу во главе с США

Фото: g20.org

Старший научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сю заявил изданию Global Times, что страны G20 не намерены подчиняться Западу во главе с США. Эксперт указал на то, что в «Большую двадцатку» входят страны, которые «не пляшут под дудку Вашингтона». Отмечается, что у Белого дома не получится превратить встречу глав внешнеполитических ведомств G20 в Индонезии в антироссийскую и антикитайскую платформу по примеру саммита G7.

В G20 входят многие развивающиеся страны, которые не пляшут под дудку Вашингтона. Объединение G20 не является платформой, принадлежащей исключительно США, — рассказал Ян Сю.

Он добавил, что развивающиеся страны, входящие в G20, заинтересованы в решении проблем экономической нестабильности и продовольственного кризиса, а не в создании новых геополитических конфликтов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял решения о том, в каком формате он будет участвовать в саммите G20. Это будет сделано по мере приближения даты встречи. Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября, он пройдет на Бали. В повестку встречи включены вопросы климата, глобального восстановления после пандемии коронавируса, сотрудничество и международная проблематика «с учётом влияния украинского фактора».