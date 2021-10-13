Главы МИД Азербайджана и Армении договорились о встрече

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что на настоящий момент достигнута договорённость о проведении встречи с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом министр сообщил на встрече со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром, трансляция которой велась на официальной странице внешнеполитического ведомства страны на YouTube.

Запланированы встречи, как минимум достигнута договорённость о новой встрече, — сказал Мирзоян.

Он добавил, что во время встречи со своим азербайджанским коллегой в Нью-Йорке также были достигнуты договорённости по гуманитарным вопросам.

Вместе с тем Мирзоян подчеркнул, что Армения приветствует возобновление мирных переговоров по Карабаху в рамках МГ ОБСЕ. Переговоры необходимо осуществлять на основе мирных и общепринятых принципов.

Ранее главы МИД Азербайджана и Армении провели первую встречу с ноября 2020-го. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ подтвердили приверженность к продолжению работы с Азербайджаном и Арменией для разрешения всех вопросов, связанных с карабахским конфликтом.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.