https://static.news.ru/photo/0cbbe82e-2894-11ea-a712-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.concourt.am

Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение главе Конституционного суда (КС) страны Грайру Товмасяну в злоупотреблении служебными полномочиями, которое по неосторожности привело к тяжким последствиям.

Товмасян обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, которое привело по неосторожности к тяжким последствиям, — сообщили ТАСС в пресс-службе ССС.

Товмасян в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Сам он считает этот процесс политическим и отказывается давать показания. По словам Товмасяна, его неоднократно предупреждали, что если он «не пойдёт на некоторые шаги», то против него возбудят уголовное дело.

Разногласия между Товмасяном и нынешней властью Армении обострились после того, как КС принял решение отправить дело экс-президента Роберта Кочаряна в Европейский суд по правам человека для получения консультативного мнения.

Как писал NEWS.ru, специальная следственная служба Армении возбудила дело по статье «Узурпация власти». Уголовное производство начато по заявлению депутата парламента Армана Бабаджаняна. Виновным в преступлении депутат считает действующего председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна. Тот ранее был депутатом парламента и, как полагает Бабаджанян, в 2018 году при переходе на новую должность «без соответствующего заявления на основании несуществующего обоснования председателем парламента были прекращены депутатские полномочия Товмасяна».