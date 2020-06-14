Главный инфекционист: США вернутся к нормальной жизни только через год

https://static.news.ru/photo/aab7298e-ae55-11ea-a57f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна может вернуться к нормальной жизни только через год. По его словам, американцам следует готовиться к нескольким волнам COVID-19.

Коронавирус может проходить в несколько циклов, уходить и возвращаться. Я бы надеялся на возвращение к определённой степени по-настоящему нормальной жизни через год или около того. Но я не думаю, что это будет этой зимой или осенью, — заявил Фаучи в интервью британской газете Telegraph.

При том что распространение коронавируса удалось сократить в основных эпицентрах — Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Новом Орлеане, — число случаев сейчас растёт в других городах, рассказал доктор. Фаучи добавил, что пока рано говорить о снятии ограничений на въезд в страну из стран ЕС и Британии. По его словам, для этого понадобятся «месяцы, а не недели».

Соединённые Штаты являются рекордсменом по числу заболевших коронавирусом в мире. Только за минувшие сутки было выявлено 25 тысяч новых инфицированных. Таким образом, число подтверждённых диагнозов в США увеличилось до 2 075 840, в 115 458 случаях болезнь закончилась летальным исходом.

Эпидемиологи уже не раз предупреждали о вероятности второй волны COVID-19. Они прогнозируют её на осень-зиму 2020 года. Фармацевтические лаборатории надеются создать к этому времени вакцину.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп отказался закрывать границы в стране в случае второй волны коронавируса.



