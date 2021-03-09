Главному достоянию Украины предрекли деградацию

https://static.news.ru/photo/7f960ea0-8145-11eb-ab67-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Деградация угрожает украинским почвам, которые считаются главным национальным достоянием страны. Причиной этого называется их длительная безответственная эксплуатация сельхозпроизводителями.

Об этом сообщает правительственное издание «Урядовый курьер» со ссылкой на специалистов Института географии НАН Украины.

Эксперты подчеркнули, что сельхозпроизводители выращивают культуры, которые выгодны, но истощают почвы: кукурузу, рапс, сою. Их доля за 2017–2020 годы выросла почти на 3% и уже превышает 50%.

Кроме деградации почвы в стране ухудшается качество грунтовых и поверхностных вод. Из-за этого заиливаются водоемы, уничтожается водная флора и фауна, отметили эксперты. Они также обращают внимание на то, что почти треть всех сельскохозяйственных земель Украины находится под контролем крупных агрохолдингов.

Решить проблему с деградацией почв возможно, если Верховная рада срочно примет законопроект о реформе системы государственного экологического контроля, который содержит элементы землепользования, уверены эксперты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения вступил в силу на Украине. Президент страны Владимир Зеленский подписал документ в апреле 2020 года. Принятый документ с 1 июля 2021 года в первые три года его действия будет ограничен паями в собственности физлиц с максимальным владением 100 гектарами.