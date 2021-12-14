Главе администрации Гонконга прислали письмо с угрозами и лезвия бритвы

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм получила конверт, в котором находились лезвия бритвы и письмо с угрозами. Посылка пришла в штаб-квартиру местного правительства. Отправителей разыскивают сотрудники правоохранительных органов, пишет South China Morning Post. Ранее высокопоставленные лица Гонконга получали послания с угрозами из Тайваня.

Если незаконные средства используются с целью оказать влияние на исполнение служебных обязанностей должностным лицом, независимо от того, связано ли это с исполнительным директором или другими государственными служащими, правительство Гонконга отнесётся к этому делу серьёзно, — приводится заявление администрации.

Лезвия, которые используют в безопасных бритвах, обнаружили во время обычной проверки почты. В ведомстве пообещали привлечь к ответственности виновных во всех подобных преступлениях.

Ранее несколько судей и два кандидата на выборах в Законодательный совет Гонконга получили конверты с тухлым мясом внутри. Ответственность за угрозы взял на себя администратор Telegram-канала под ником «Хор Фун Хэй», который утверждал, что находится в Тайване.

Судьи, получившие конверты, ранее вынесли обвинительные приговоры протестующим, участвовавшим в массовых демонстрациях в 2020 году против принятия закона о национальной безопасности. По мнению демонстрантов, он лишал жителей Гонконга многих прав и свобод.

В феврале этого года коалиция из 180 правозащитных организаций, которые представляют тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине из-за того, что власти КНР якобы проводят массовые репрессии против них. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что США объявляют дипломатический бойкот Игр из-за нарушения прав человека руководством Китая.