https://static.news.ru/photo/3aab1d5a-42b5-11ea-a02e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) соберется в четверг для обсуждения проблемы коронавируса, вспышка которого произошла в Китае.

Я решил вновь созвать чрезвычайный комитет по новому коронавирусу завтра, чтобы он рекомендовал мне, объявлять ли текущую вспышку чрезвычайной ситуацией в области международного общественного здравоохранения, — сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он добавил, что вернулся из Китая, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по ситуации со вспышкой болезни. Он высоко оценил подобную открытость.

I have decided to reconvene the International Health Regulations Emergency Committee on the new #coronavirus (2019-nCoV) tomorrow to advise me on whether the current outbreak constitutes a public health emergency of international concern. pic.twitter.com/993YBQ6hol — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 29 ÑÐ½Ð²Ð°ÑÑ 2020 Ð³.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились более 4,5 тысячи человек. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных.

Ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан заявил, что распространение коронавируса в Китае пойдёт на спад только в феврале, писал NEWS.ru.