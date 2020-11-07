Глава суверенного совета Судана поздравил Байдена с победой на выборах

https://static.news.ru/photo/56bc90d6-21a9-11eb-b53b-fa163e074e61_660.jpg Абдель Фаттах аль-Бурхан Фото: kremlin.ru

Председатель суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан поздравил в соцсетях Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

Он назвал победу Байдена «исторической» и выразил надежду на сотрудничество с новой администрацией США.

По мнению аль-Бурхана, устойчивые отношения между суданскими и американскими властями послужат взаимным интересам, а также будут способствовать укреплению мира и стабильности как в его стране, так и в регионе, сообщает РИА Новости.

Официально итоги президентских выборов в США ещё не объявлены. Однако Байден уже считается победителем. Ранее его поздравили лидеры Палестины, Ирака, Украины и ряда других стран.

Как писал NEWS.ru, Байден выступил с обращением к нации. Он пообещал американцам вернуть лидерство США в мире, однако особенностей внешней политики, которую будет проводить Белый дом, он не раскрыл.