Глава суверенного совета Судана поздравил Байдена с победой на выборах

Председатель суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан поздравил в соцсетях Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.
Он назвал победу Байдена «исторической» и выразил надежду на сотрудничество с новой администрацией США.
По мнению аль-Бурхана, устойчивые отношения между суданскими и американскими властями послужат взаимным интересам, а также будут способствовать укреплению мира и стабильности как в его стране, так и в регионе,
Официально итоги президентских выборов в США ещё не объявлены. Однако Байден уже считается победителем. Ранее его поздравили лидеры Палестины, Ирака, Украины и ряда других стран.
Как писал NEWS.ru, Байден выступил с обращением к нации. Он пообещал американцам вернуть лидерство США в мире, однако особенностей внешней политики, которую будет проводить Белый дом, он не раскрыл.