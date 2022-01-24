Глава СНБО Украины: война с Россией идёт давно, повода для паники нет

Украинцам не стоит паниковать на фоне сообщений о возможном вторжении России, поскольку война «идёт давно». Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Би-би-си, добавив, что в случае необходимости украинские военные смогут дать отпор и ситуация полностью под контролем.

Ситуация для нас полностью понятна, нет никаких на сегодняшний день поводов для того, чтоб мы с вами паниковали. Мы понимаем планы и намерения России, нам кричать от страха не нужно. Задача номер один для России — это расшатывание внутренней ситуации в нашей стране. И сегодня, к большому сожалению, они очень успешно этим занимаются. Наша задача — в спокойной взвешенной обстановке делать своё дело, — заявил Данилов.

По словам Данилова, война с Роcсией, по сути, началась после захвата Крыма в 2014 году и продолжаeтся уже восьмой год, и если для политиков в Вашингтоне и других странах это новоcть, то для Украины это cтарые реалии.

Ранее Данилов заявил, что у Киева имеются расчёты относительно того, что России для контроля украинской территории требуется не менее 1,5 млн военных. При этом в случае агрессии на Украине за оружие взяться готовы не менее 5 млн граждан в первую же неделю после нападения, считает секретарь СНБО.