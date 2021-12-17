Глава ПЦУ призвал перенести празднование Рождества на 25 декабря

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил, что поддерживает перенос празднования Рождества с юлианского на григорианский календарь — с 7 января на 25 декабря. В интервью «Радио Свобода» ( СМИ признано Минюстом исполняющим функции иностранного агента) он сообщил, что «ошибку» надо исправить.

В течение 10 лет перенесётся дата. А дальше будем смотреть. Это трудно так предвидеть. <...> Мы призваны проводить, прежде всего, просветительскую работу. Мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку надо будет исправить, — заявил Епифаний, признав, что нужно исправлять «ошибку мудро».

На Украине 25 декабря Рождество празднуют верующие римско-католической церкви и протестанты, а 7 января — верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ), а также ПЦУ и греко-католической церкви.

Ранее сообщалось, что радикальные последователи ПЦУ избили священников и прихожан УПЦ в Винницкой области. Инцидент произошёл в селе Новоживотов.

Нападение было совершено на инициативную группу, которая находилась на круглосуточном дежурстве, чтобы не допустить силового захвата храма. Двоим священнослужителям впоследствии потребовалась помощь медиков. Настоятеля храма радикалы сбросили с лестницы и били ногами.

Избиению предшествовал затяжной конфликт за здание храма. На его передаче в ведение ПЦУ настаивает Винницкая областная администрация. Представители УПЦ и ПЦУ договорились решить вопрос в суде, а до той поры — не проводить службы. Однако сторонники новой церкви сменили замок на входе в храм, после чего там было установлено круглосуточное дежурство.