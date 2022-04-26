Глава парламента Молдавии назвал «настоящий символ Победы»

История праздника 9 Мая / Фото Евгений Халдей

Глава парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что символом победы во Второй мировой войне стало красное знамя над Рейхстагом, а не георгиевская лента. По словам политика, идея использовать георгиевскую ленточку в праздновании Дня Победы появилась в 2005 году. Он пояснил, что для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы, пишет РИА Новости.

Ленточка не имеет никакого отношения к Победе во Второй мировой войне. Настоящим символом Победы был красный флаг, установленный на Рейхстаге Кантарией, — поделился Гросу.

В Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трёх чёрных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон ранее рассказал, что нынешняя кампания по сносу и осквернению памятников советским воинам-освободителям в странах Европы является проявлением глупости. Отмечается, что за неделю было несколько десятков подобных инцидентов в ряде стран Европы, включая Германию. Эксперты заключают, что речь идёт не о хулиганстве, а о проявлениях сознательно проводимой политики этих стран.