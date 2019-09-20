Регулирующее газовую отрасль украинское законодательство должно быть усовершенствовано и приведено в соответствии с европейским к следующему раунду переговоров о транзите газа. Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев по итогам трёхсторонней встречи, прошедшей в Брюсселе.
Он отметил присутствие сдержанного оптимизма, подчеркнув, что украинская сторона также готова к пессимистическому сценарию.
Надо наверстать время, которое было потеряно на придумывание «уникальных велосипедов», — написал Коболев в посте в
Ранее исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко призвал власти Украины продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через территорию страны. Причиной невозможности переговоров он назвал требование Москвы об отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража, писал News.ru.