https://static.news.ru/photo/d20f3c94-6543-11e9-b6fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Регулирующее газовую отрасль украинское законодательство должно быть усовершенствовано и приведено в соответствии с европейским к следующему раунду переговоров о транзите газа. Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев по итогам трёхсторонней встречи, прошедшей в Брюсселе.

Он отметил присутствие сдержанного оптимизма, подчеркнув, что украинская сторона также готова к пессимистическому сценарию.

Надо наверстать время, которое было потеряно на придумывание «уникальных велосипедов», — написал Коболев в посте в Facebook .

Ранее исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко призвал власти Украины продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через территорию страны. Причиной невозможности переговоров он назвал требование Москвы об отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража, писал News.ru.