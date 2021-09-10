Глава «Нафтогаза» рассказал, как «Газпром» может просто подставить Украину

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «Газпром» может подставить Украину и выставить её ненадёжным поставщиком газа в Европе простым способом. Он связан с поставками голубого топлива европейцам. Его слова приводит ТАСС.

По словам Витренко, российская компания может просто каждый день запускать разное количество газа — то огромное, то ничтожно малое. Таким образом, «Нафтогаз», скорее всего, не сможет обеспечить необходимые физико-химические свойства газа, которые прописаны в контракте с европейскими операторами.

Глава украинской компании заметил, что европейские партнёры могут обвинить «Нафтогаз» в нарушении условий соглашений. Тем не менее в контракте с «Газпромом» есть положения, которые можно использовать в суде, однако чтобы не доводить до него, освещать проблему лучше прямо сейчас, добавил Витренко.

Он также уточнил, что решением проблемы будет перенос точки доступа с западной границы Украины на границу с Россией. В этом случае, по словам руководителя компании, «Газпрому» придётся напрямую отвечать за свои действия перед ЕС.

Ранее Витренко сообщил, что работе газопровода «Северный поток — 2» могут помешать США, если введут санкции и тем самым вынудят европейские компании отказаться от покупки российского топлива.