https://static.news.ru/photo/93aa4316-55b8-11ea-9139-fa163e074e61_660.jpg Зоряна Скалецкая и Александр Махов Фото: Страница Зоряны Скалецкой в Facebook

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая сообщила о состоянии здоровья эвакуированных из Ухани украинцев.

У нас всё в порядке. Все здоровы. Мы с коллегами из министерства здравоохранения постоянно связываемся. Сегодня было несколько встреч по скайпу за день. Спасибо всей моей команде, — сообщила Зоряна Скалецкая на своей странице в социальной сети Facebook.

Зоряна Скалецкая находится с эвакуированными из Китая украинцами на двухнедельном карантине в санатории Национальной гвардии Украины в поселке Новые Санжары в полтавской области.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в санатории Нацгвардии вместе с эвакуированными из Китая в одном здании. Уверяю — условия такие же, как и у всех. Едим так же, как и все. Провёл удаленно занятия для студентов, — поделился её сосед по палате журналист Александр Махов.

Глава Минздрава осталась со своими соотечественниками в знак солидарности, после того как их «холодно» встретили на родине.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жители поселка Новые Санжары попытались заблокировать въезд семи автобусам с эвакуированными украинцами из Ухани. Они стали кидать в автобусы со своими соотечественниками камнями, нападали на полицию, жгли шины и дрова на дороге.