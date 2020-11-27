Глава МИД Украины ответил Лукашенко на слова о «перехваченном разговоре»

https://static.news.ru/photo/ceec3eec-314b-11eb-8529-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: dmytro.kuleba/facebook.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он не говорил таких слов в «перехваченных разговорах» с немецким коллегой Хайко Маасом, которые процитировал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против того, чтобы «душить Белоруссию», её бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Белоруссии дышать свободно, — написал Кулеба в Twitter.

Накануне Лукашенко при посещении горбольницы № 6 в Минске в беседе с врачами озвучил «данные спецслужб» о подготовке переворота в Белоруссии. По его словам, Кулеба заявил главе МИД Германии, что «мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер» и ЕС необходимо ввести серьёзнейшие санкции против республики, чтобы парализовать деятельность бизнеса и производств.

После этого президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал Лукашенко провести новые выборы, на что тот ответил, что не нуждается в «заезженных советах». В итоге Украина приостановила контакты с Белоруссией и присоединилась к санкциями, введённым ЕС.

Как писал NEWS.ru, ранее Дмитрий Кулеба прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко о существовании в Польше и на Украине «центра спецслужб США». Дипломат ответил на это заявление мемом. Он опубликовал пост в Twitter, к которому прикреплена GIF-анимация. На картинке изображён британский кадр из сериала «Звёздный путь», в котором капитан Пикар (Патрик Стюарт) делает «фейспалм» — жест, означающий усталость от странного поведения другой стороны.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская разведки нашли под Варшавой и в Киеве центры спецслужб Соединённых Штатов. По его словам, их персонал работает против Минска. Он уверен, что сотрудники американских спецслужб с использованием современных технологий «качают всю планету» и вмешиваются в белорусские выборы.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.