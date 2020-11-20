В МИД Украины ответили на слова Лукашенко мемом

https://static.news.ru/photo/4ce5f01a-2b55-11eb-87e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко о существовании в Польше и на Украине «центра спецслужб США». Дипломат ответил на это заявление мемом.

Он опубликовал пост в Twitter, к которому прикреплена GIF-анимация. На картинке изображён британский кадр из сериала «Звёздный путь», в котором капитан Пикар (Патрик Стюарт) делает «фейспалм» — жест, означающий усталость от странного поведения другой стороны.

Накануне Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская разведки нашли под Варшавой и в Киеве центры спецслужб Соединённых Штатов. По его словам, их персонал работает против Минска. Он уверен, что сотрудники американских спецслужб с использованием современных технологий «качают всю планету» и вмешиваются в белорусские выборы.

Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину, что белорусскими спецслужбами был якобы перехвачен разговор неких лиц — Майка и Ника из Берлина и Варшавы — об отравлении российского политика Алексея Навального. 4 сентября запись переговоров двух чиновников из Польши и Германии обнародовали в прямом эфире на одном из белорусских телеканалов. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение «отравления» не так важно. По его словам, в условиях войны хороши любые методы. В свою очередь представитель Варшавы, говоря о ситуации в Белоруссии, называет Лукашенко «крепким орешком», а силовиков — профессиональными и организованными.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих, писал NEWS.ru.