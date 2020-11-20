Лукашенко заявил о центре спецслужб США под Варшавой и в Киеве

https://static.news.ru/photo/b489400a-2b23-11eb-a36d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская разведки нашли под Варшавой и в Киеве центры спецслужб Соединённых Штатов. По его словам, их персонал работает против Минска.

США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры, — сказал он.

Политик отметил, что там не работают поляки, а все сотрудники — американцы, «умные, талантливые, способные люди». Он уверен, что сотрудники американских спецслужб с использованием современных технологий «качают всю планету» и вмешиваются в белорусские выборы, передаёт БелТА.

Это им, понимаете, поперёк горла Беларусь, надо смять. Не получится! — подчеркнул Лукашенко.

Так он прокомментировал некие слухи, распространяемые в Telegram, касающиеся «гибели этого парня» (Романа Бондаренко, погибшего после избиения силовиками). Политик заявил, что всё расскажет на следующей неделе и будет «очень интересно».

Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину, что белорусскими спецслужбами был якобы перехвачен разговор неких лиц Майка и Ника из Берлина и Варшавы об отравлении российского политика Алексея Навального. 4 сентября запись переговоров двух чиновников из Польши и Германии обнародовали в прямом эфире на одном из белорусских телеканалов. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение «отравления» не так важно. По его словам, в условиях войны хороши любые методы. В свою очередь представитель Варшавы, говоря о ситуации в Белоруссии, называет Лукашенко «крепким орешком», а силовиков — профессиональными и организованными.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих, писал NEWS.ru.