Глава МИД Украины назвал Польшу «командой» в противостоянии с Россией

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал его страну и Польшу «одной командой», поскольку они вместе выступают против России. По его словам, между президентами двух стран установился хороший контакт, есть много общих вопросов и успехов. Об этом сообщает издание «Укринформ».

Особое внимание он уделил взаимному сдерживанию реализации проекта «Северный поток — 2».

Я хочу отметить нашу координацию по вопросам «Северного потока — 2». В этом контексте мы действуем как одна команда, и это очень важно, — сказал Кулеба.

Отметим, что ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица призвал избавиться от границ между двумя странами. Он добавил, что наступит время, когда между Польшей и Украиной будет такая же граница, как между Польшей и Германией, между странами Европейского союза.

В свою очередь министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил , что стране требуется 200 миллиардов долларов инвестиций, чтобы достичь уровня экономического развития Польши.

Ранее глава украинского «Нафтогаза» предложил ввести дополнительные санкции против «Северного потока — 2», чтобы приостановить его запуск. По его мнению, Россия будет вынуждена поставлять газ по старым трубопроводам, в том числе через территорию Украины, что вернёт цены на газ в Европе к исходному значению.

Генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в то же время потребовал сохранить транзит газа через страну в объёме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска «Северного потока — 2». Он добавил, что это решение должны поддержать все партнёры Украины на международной арене.