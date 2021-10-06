Политолог объяснил, почему глава «Нафтогаза» пытается заблокировать СП-2

Глава украинского «Нафтогаза» предложил ввести дополнительные санкции против «Северного потока — 2», чтобы приостановить его запуск. По его мнению, Россия будет вынуждена поставлять газ по старым трубопроводам, в том числе через территорию Украины, что вернёт цены на газ в Европе к исходному значению. Однако новые санкции никак не поспособствуют снижению цен на голубое топливо, считает политолог Сергей Маркелов. Об этом пишет «Слово и Дело».

Раньше была определённая система, при которой велось газоснабжение и всех устраивали условия. Были установлены цены, прогнозы на поставки газа через «Южный», «Турецкий», «Украинский» потоки. Однако политическая конъюнктура изменилась: возникла политическая и экономическая русско-украинская проблема, возникли конфликты с Прибалтикой. Соответственно, только глупый не воспользуется изменениями политической конъюнктуры и не поднимет ставки, — пояснил Маркелов.

Он добавил, что в происходящем виновата Украина, которая обращается с Россией в негативном ключе, при этом требуя, чтобы «Газпром» обеспечивал трансфер газа через территорию страны. Москва, в свою очередь, больше не настроена слушать «политические истерики» своих соседей, которые относятся к ней как к захватчику, уточнил Маркелов.

Сегодня мы имеем то, что Украина продолжит кричать о вопиющей несправедливости, обращаясь ко всему земному шару, к инопланетянам с мольбой о помощи. Потому что значительную часть бюджета Украины покрывал транзит российского газа через её территорию, — подчеркнул политолог.

Ранее генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон потребовал сохранить транзит газа через страну в объёме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска «Северного потока — 2». Он добавил, что это решение должны поддержать все партнёры Украины на международной арене.