Глава МИД Китая рассказал об общей ответственности Москвы и Пекина Ван И: Россия и КНР несут ответственность за стабильность в мире

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Ван И

Москва и Пекин несут общую ответственность за поддержание стабильности и прогресса в мире, заявил во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, которые приводит RT, РФ и КНР являются ведущими мировыми державами и членами Совбеза ООН, и на них возложена такая ответственная миссия.

Китай и Россия как ведущие мировые державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность в деле поддержания глобальной стратегической стабильности и прогресса мира, — сказал Ван И.

По его словам, ситуация, которая сложилась в мире и регионе, заставляет Москву и Пекин постоянно поддерживать контакты и «сверять часы». При этом глава МИД КНР отметил, что политика Китая и России не направлена против кого-то.

Ранее Ван И заявил, что благодаря усилиям председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина отношения между странами сохраняют высокую динамику развития. Китайский министр отметил, что ожидает выхода на новые договоренности в ходе переговоров. Российский министр подтвердил, что отношения Москвы и Пекина динамично развиваются, несмотря на турбулентность.