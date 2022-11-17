Глава МИД Греции отказался выйти из самолета во время визита в Ливию

Фото: IMAGO/Giannis Panagopoulos / Eur/Global Look Press

Никос Дендиас

Самолет министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса приземлился в Триполи, однако дипломат отказался выходить и улетел обратно, заявили РИА Новости представители МИД Ливии. Сообщается, что это произошло из-за нарушения договоренностей, согласно которым у Дендиаса должна была состояться встреча с председателем президентского совета Ливии Мохамедом Менфи, однако в аэропорту главу греческого МИД ожидала министр иностранных дел Наджля Манкуш, присутствие которой оговорено не было.

Министр отказался покинуть самолет и вернулся туда, откуда прилетел, без объяснения причин, — говорится в комментарии МИД Ливии.

Уточняется, что посещение Триполи изначально не входило в программу официального визита Дендиаса, однако, как утверждается, Менфи попросил греческого министра о встрече. Переговоры согласовали с условием, что на них будут присутствовать только Дендиас и Менфи. Когда стало ясно, что в аэропорт прибыла Манкуш, греческая делегация решила немедленно уехать в Бенгази.

Манкуш до этого подписала с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу соглашение по совместной эксплуатации месторождений углеводородов и ведению геологоразведки. Греция не признала договор и предшествовавший ему меморандум о военном сотрудничестве и взаимопонимании по морским зонам, который президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал с главой правительства национального согласия Файезом Сарраджем.

Этот меморандум стал причиной дипломатических споров после опубликования карты морских зон, согласно которой Турции отходит значительная часть вод, считающихся исключительной экономической зоной Греции. Афины обвинили турецкие власти в посягательстве на суверенные права Греции, которые в ответ заявили, что новая карта составлена с учетом международного права.

В свою очередь Греция заключила в 2020 году договоры о разграничении морских зон с Египтом. При этом исключительные экономические зоны, которые определены соглашением с Египтом, пересекаются с зонами, которые провозглашались своими Турцией и базирующимся в Триполи правительством национального согласия.