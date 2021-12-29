Глава МИД ФРГ исключила возвращение России в G7 в ближайшее время

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с предположением о том, что в ближайшем времени не стоит ожидать возвращение России в состав G7. В интервью агентству DPA дипломат заявила, что официальная Москва сама себя исключила из группы после того, как Крым воссоединился с Россией.

В настоящее время невозможно предсказать, когда Россия сможет вернуться в Группу [семи], нынешняя эскалация во всяком случае не делает ситуацию проще, — сказала она.

Также министр иностранных дел назвала «очень болезненным» тот момент, что Россия «исключила себя из этой группы» в связи с воссоединением Крыма с РФ.

«Группа семи» — объединение экономически развитых стран, в состав которого входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Главные её цели — поиск решений глобальных политических и социальных проблем. Формат «семёрки» просуществовал с 1976 по 1997 год. С момента присоединения России объединение получило название «Группа восьми».

Из-за ситуации на Украине в марте 2014 года и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом участники группы приняли решение о возвращении к формату «семёрки». Как заявил тогда глава МИД РФ Сергей Лавров, «Россия не цепляется за формат „восьмёрки“». Он отметил также, что «если западные партнёры считают, что он себя изжил, значит, так тому и быть».

Ранее заявление Анналены Бербок, что она «очень обеспокоена» обещаниями президента России Владимира Путина ответить на агрессивную политику Запада, вызвало резкую критику читателей Le Figaro. Под публикацией издания, посвящённой высказываниям главы немецкой дипломатии, комментаторы призвали её подумать об энергетике, а не об Украине.