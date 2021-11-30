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Глава МИД Британии Трасс прокатилась на танке по полигону в Эстонии

02:23, 01 декабря 2021
Глава МИД Британии Трасс прокатилась на танке по полигону в Эстонии Лиз Трасс Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке по заснеженному полигону во время визита в Эстонию. Дипломат встретилась с военнослужащими возглавляемого Британией многонационального батальона, дислоцированного в городе Тапа, сообщает Times.

Издание отмечает, что Трасс специально села в боевую машину, чтобы вызвать ассоциации с Маргарет Тэтчер. В 1986 году тогдашняя премьер-министр Великобритании совершила подобную поездку в ходе визита в ФРГ. По мнению Times, Трасс своим поступком проявила лидерские амбиции.

Глава британского МИД посетила Эстонию перед тем, как отправиться в Ригу на встречу с коллегами из стран-членов НАТО. До поездки Трасс заявила, что для неё основной повесткой станет противостояние «дестабилизирующим действиям» Москвы и Минска.

Ранее стало известно, что НАТО должна использовать любые возможности для диалога с Москвой, заявил исполняющий обязанности главы МИД ФРГ Хайко Маас. В вопросе передвижения российских войск страны — члены Альянса настаивают на открытости России, считает дипломат. Своё заявление он сделал по итогам первого дня встречи с коллегами из стран — членов НАТО в Риге.

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