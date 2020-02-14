https://static.news.ru/photo/91be7328-4f79-11ea-ab96-fa163e074e61_660.jpg Владимир Макей Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Руководитель белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что Минск не собирается сворачивать отношения с Москвой в случае сближения с Вашингтоном. По его словам, Белоруссия «никогда не дружила и не будет дружить с кем-то за счёт кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то».

Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

Макей добавил, что в Минске надеются на деловые отношения со всеми партнёрами, тем более с соседями.

Подчеркну, что мы готовы дружить со всеми, укреплять и развивать наши традиционно дружественные отношения и с Россией, и параллельно с другими важными для нас торгово-экономическими партнёрами, я имею в виду и Евросоюз, и США, — отметил дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал бороться за сохранение суверенитета и независимости республики. Об этом он заявил, комментируя перспективы развития белорусско-российской интеграции. По его словам, в этом вопросе не нужно «гнать лошадей». Лукашенко отметил, что вопрос независимости является одним из самых важных. Минск должен проводить свою политику и «не позволять понукать» им.