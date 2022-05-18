Глава Еврокомиссии: страны ЕС увеличат оборонные расходы на €200 млрд

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Страны Евросоюза увеличат оборонные расходы на €200 млрд, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, европейским лидерам необходимо компенсировать десятилетия сокращений и экономии на военных бюджетах стран ЕС, сообщили на сайте ЕК. Фон дер Ляйен считает, что Европе необходимо скоординировать свои действия по закупкам и производству военной техники, чтобы укрепить оборонно-промышленную базу НАТО.

Мы потеряли десятилетие инвестиций в оборону из-за всех этих сокращений. Однако в настоящее время государства-члены обращают вспять эту тенденцию. Они объявили о дополнительных €200 млрд на оборону в течение следующих нескольких лет. Теперь мы должны сохранить темп. Мы должны убедиться, что эти средства расходуются скоординированно, — сказано в сообщении.

Оборонный бюджет НАТО на 2021 год составил €258,9. Таким образом, финансирование оборонной промышленности со стороны ЕС увеличилось почти в два раза.

Ранее специалист по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Андрей Воробьёв заявил о попытках НАТО добиться военного превосходства. По его словам, военный бюджет Альянса в 20 раз превысил российские оборонные расходы.