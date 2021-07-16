Пушилин назвал крушение Boeing в 2014 году «чудовищной провокацией Украины»

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал крушение малайзийского Boeing в 2014 году над Донбассом «чудовищной провокацией Украины». Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Глава ДНР напомнил, что США так и не предоставили снимки со спутников, которые могли бы стать важной уликой в этом деле и помочь найти виновного в крушении. По его словам, Донбасс ждёт правды о трагедии. Пушилин почтил память погибших на месте крушения лайнера.

Нам нечего скрывать, нам нужна правда... Мы знаем, что такое терять близких. Мы разделяем боль утраты родственников погибших в этой чудовищной катастрофе, — сказал он.

Пушилин добавил, что власти республики готовы всеми силами помочь в расследовании обстоятельств крушения лайнера. Однако они не встретили такого же отклика от международного следствия.

Может быть, потому что им этого не нужно? Потому что они знают, но не могут озвучить настоящего виновника? — предположил Пушилин, добавив, что республика с первого дня предоставляет следователям все необходимые материалы.

Ранее эксперт клуба «Валдай» и Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и Центральной Европы Артём Куреев рассказал, что доказательства против России по делу малайзийского Boeing 777, разбившегося над Донбассом, будут использовать для дальнейшего создания образа страны-агрессора вне зависимости от степени их абсурдности.