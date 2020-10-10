Глава Агентства по атомной энергии Ирана заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cbd3fd9a-0bbb-11eb-83c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тест на коронавирус главы Агентства по атомной энергии Ирана Акбара Салехи дал положительный результат.

Согласно данным иранских СМИ, Салехи находится на карантине в своём доме. Он хорошо себя чувствует и в настоящее время работает удалённо.

С начала пандемии в Иране COVID-19 переболели несколько высокопоставленных чиновников, некоторые умерли от последствий заражения. Всего в стране за весь период заболели около полумиллиона человек, 28 тысяч человек скончались, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что министр внутренних дел Молдавии Павел Войку попал в реанимацию с коронавирусом. Он заразился COVID-19 второй раз. По его словам, причиной стали проблемы со здоровьем, спровоцировавшие ослабление иммунитета.