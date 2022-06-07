Герой России назвал главные задачи российской армии на Украине Герой России Липовой назвал главные задачи российской армии на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главные задачи российской армии на Украине — помочь силам ДНР и ЛНР выйти на административные границы своих областей и подавить сопротивление, сообщил Герой России Сергей Липовой. Причём сопротивления, по его мнению, остаётся всё меньше, передаёт «Радио 1».

Основная задача Донецка и Луганска — выйти на административные границы своих областей. Основные задачи подразделений наших вооружённых сил — это оказание содействия продвижению ДНР и ЛНР, а также подавление очагов сопротивления, которые на сегодняшний день встречаются всё меньше и меньше, потому что основные очаги сопротивления уже перемололи, — сказал Липовой.

Прогнозы сейчас преждевременны, главное — постоянное продвижение вперёд, добавил он.

Военный прокурор Западного округа Артур Егиев ранее сообщил, что в военной операции на Украине участвовали около 600 российских солдат-срочников. По его словам, к ответственности за это нарушение привлекли около 12 офицеров, а срочники были «возвращены в кратчайшие сроки».

8 марта президент России Владимир Путин заявил, что срочники в спецоперации не участвуют. На следующий день выяснилось, что это не так, и тогда глава государства поручил разобраться в вопросе.