Германия сократила до минимума поставки вооружений Киеву WaS: власти Германии сократили до минимума поставки вооружений Киеву

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Немецкие власти за более чем два месяца свели к минимуму поставки вооружений Украине, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в её распоряжении документы. Отмечается, что в период с 30 марта по 26 мая на Киеву поступили только две поставки немецкого оружия. По информации издания, речь идёт о небольшом количестве техники.

Правительство Германии сократило свою военную поддержку Украине до минимума. В период с 30 марта по 26 мая на Украину поступили только две поставки оружия от немецкого правительства, — сказано в публикации.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается поставлять Украине танки и бронетранспортёры, ссылаясь на соглашения с союзниками по НАТО.

В случае затягивания конфликта на Украине риск ядерного столкновения многократно увеличивается, написало ранее немецкое издание Telepolis. Отмечается, что американские поставки вооружений лишь усугубляют обстановку. Немецкие журналисты раскритиковали оружейные концерны США за алчность и удивились тому, что в Соединённых Штатах практически не осталось сторонников дипломатического решения конфликта на Украине. По мнению журналистов, это доказывает, что США и НАТО ведут опосредованное противостояние с Москвой.