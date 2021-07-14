Германия обвинила Россию и Китай в политизации поставок вакцин

Россия и Китай широко освещали свою помощь другим странам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Его слова приводит Associated Press.

По его мнению, Россия и Китай с помощью поставок вакцин хотели предъявить ряду стран свои политические требования. Маас считает, что подобные меры следует отвергнуть.

Чтобы предотвратить это, мы в первую очередь должны не просто критиковать такие действия, а обеспечить для пострадавших стран альтернативные варианты, — заявил глава МИД ФРГ.

При этом конкретных примеров «вакцинной дипломатии» России и Китая Маас не привёл.

Ранее немецкий журналист Михаэль Линденманн заявил, что на фоне усиления Китая на мировой арене Западу нужно наладить диалог с Россией и перестать относиться к ней с позиции победителя. По его мнению, риторика мировых СМИ, скудные знания об истории России, её культуре, а также низкий уровень доверия друг к другу мешают налаживанию отношений между двумя сторонами.



