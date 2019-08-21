https://static.news.ru/photo/5dd8a000-c415-11e9-a0b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Brandhuber/www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Обвинения в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности в восьми случаях выдвинула против российского гражданина Генпрокуратура ФРГ. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

Владимира Д. обвиняют в поставках товаров на сумму более €1,8 млн, которые могли использоваться для разработки военных технологий. Германская сторона предполагает, что россиянин мог работать на военного заказчика в РФ. Речь идёт о технологии изостатического горячего прессования, сообщает ТАСС .

Как считает следствие, поставляемое российским гражданином оборудование пригодно для применения в авиакосмической отрасли. Таким образом, оно считается товаром двойного назначения и подпадает под эмбарго против России. Поставки осуществлялись в период с сентября 2014-го по июнь 2018 года.

Предоставляя фальшивые документы, Владимир Д. якобы манипулировал техданными и использовал фиктивных получателей. Утверждается также, что он обязался поставить 15 кг декаборана. Это вещество используется для изготовления ракетного топлива и взрывчатки.

Обвиняемого задержали 18 декабря 2018 года. Он находится в тюрьме до сих пор.

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