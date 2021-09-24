Германия не прощается с «меркелизмом»

Воскресные выборы в Германии, конечно, в первую очередь ассоциируются с окончанием шестнадцатилетнего правления фрау Ангелы Меркель, канцлерины, которая многие годы возглавляла список самых влиятельных женщин мира и которая по совокупности заслуг перед нацией давно оставила за спиной даже Маргарет Тэтчер. И хотя «меркелизм» не так агрессивен и радикален, как пресловутый «тэтчеризм», выйти за рамки политического и экономического наследства «девочки Коля» будет не так просто.

К германскому экономическому чуду Меркель сумела добавить политическое влияние, тактично подведя черту под германскими почти генетическими комплексами в мире. Довольно долго Германия была приводным ремнём американской политики в Старом Свете, исполняя в интересах Вашингтона самые тонкие миссии. Достаточно вспомнить операцию по приводу на немецкие деньги к власти в Португалии после падения диктатуры правительства социалиста Мариу Суареша и оттеснению коммунистов.

Теперь на той же Украине партия силового мэра Виталия Кличко при закулисной немецкой поддержке успешно держит удар от проамериканских Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Но это уже частный случай.

Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слабеющий заокеанский властелин в лице Джо Байдена фактически передоверил Берлину миссию верховного западного арбитра в Европе, при условии в том числе и продолжения поддержки «украинского кейса» в интересах Киева. Все попытки французских соседей воспользоваться позицией Меркель как «хромой утки» и стать законодателями дипломатической моды в Европе провалились на самом старте. А перипетии строительства «Северного потока — 2» уже иллюстрировали способности современной Германии если ещё не до конца говорить на равных с США, но идти на равнозначные размены при сохранении собственного лица.

А после ссоры «коллективных англосаксов» с Францией, смертельно обиженной на американо-австралийский «кидок», роль ФРГ как общеевропейского арбитра может ещё больше возрасти. Неудивительно, что даже Эммануэль Макрон, вещавший о сгнившем мозге НАТО, теперь поспешил выступить с инициативой уточнения миссии Североатлантического альянса только вместе с Германией.

К тому же властным наследникам канцлерины предстоит стать лидерами и в проведении новой объединяющей разномастную Европу «зелёной идеи». Вся эта наднациональная климатическая конструкция изначально в Старом Свете держится на германской инициативе и финансовой подпитке. Тем более что и евро в значительной степени та же германская марка. Между тем продвигаемый глобальный проект зелёной энергетики и противодействия изменению климата — это сложное сочетание геополитики и экономики.

Европа в лице, прежде всего, той же Германии надеется лидировать в глобальной климатической повестке, задавать всё новые стандарты, выступать опять-таки мировым арбитром и оценщиком. И заодно активно снимать свою ренту. Углеродный налог — это её первая и робкая материализация. И это также наследие фрау Меркель, которое предстоит развивать её преемникам. А то ведь действительно в Антарктике у пингвинов уменьшаются выводки, как такое можно пережить?

Естественно, нас волнует вопрос германо-российских отношений в эпоху «постмеркелизма». Ясно, что после событий 2014 года они уже стали сухо официальными. При этом особо доверительными они никогда не были. Но Германия, экономика которой всегда была экспортно ориентированной, не сможет игнорировать ни российский рынок, ни российские стратегические сырьевые ресурсы. А значит, экономический базис под активными дипломатическими отношениями с Москвой будет всегда.

Что касается перспектив появления в новой правящей коалиции самых, как считается, жёстких критиков «путинизма» — немецких «зелёных», то они в любом случае будут младшими партнёрами. И надёжным американским рычагом давления вряд ли станут. Хотя, конечно, совпадение сроков прихода к власти нового правительства и сертификации «Северного потока — 2» в Германии, а потом и в ЕС даст повод многим политическим демонстрациям.

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Кстати, тут между делом журналисты Deutsche Welle, снимая фильм о фрау Меркель, записали и впечатления о встречах с ней Дмитрия Медведева. Чем не модель отношений с Россией? Мнение российского деятеля интересно, но деятеля, как бы ушедшего с первых позиций.