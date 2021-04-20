Генштаб Украины сообщил о минировании границ с Крымом

https://static.news.ru/photo/7d426f8e-a226-11eb-9d36-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генштаб ВСУ сообщил о создании новых укреплений и минировании приграничной территории на южном направлении. Оборудование новых позиций и строительство фортификационных сооружений ведёт инженерное подразделение служащих на южном направлении страны войск.

О происходящих действиях сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ. В частности, речь идёт и о том, что с начала года силами военных инженеров оборудованы окопы и укрытия для боевой техники.

Создана система траншей между блиндажами, а также продолжается строительство огневых сооружений для усиления позиций. Инженерно-сапёрные подразделения сводного отряда оперативного обеспечения ведут установку минно-взрывных, а также невзрывных заграждений, — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

В зону оперативного командования «Юг» армии Украины входят Херсонская, Одесская и Николаевская области. Все они граничат с Крымом. Однако точное место проведения работ ВСУ не приводят.

Как сообщалось ранее, неподалёку от подконтрольных Киеву Марьинки и Доломитного украинские силовые структуры установили 133 противотанковые мины возле дорог и жилых домов. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщили представители Народной милиции самопровозглашённой ДНР.