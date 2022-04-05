Генштаб США: вероятность конфликта между державами растёт

Вероятность крупного конфликта между великими державами растёт, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов генерал Марк Милли, которого цитирует РИА Новости. Он добавил, что Россия и Китай, обладающие значительным военным потенциалом, пытаются изменить сложившийся миропорядок.

Мы вступаем в мир, который становится менее стабильным, и вероятность значительного международного конфликта между великими державами растёт, а не сокращается, — заявил Милли.

При этом он назвал Китай и Россию «глобальными дeржавами», каждая из которых обладает значительным военным потенциалом и cтремится к фундаментальному изменению cложившегося мирового порядка.

27 февраля президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Глава государства также подчеркнул, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают не только нелегитимные санкции в экономической сфере, но и агрессивные высказывания в адрес РФ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал приказ президента. По его словам, данное поручение не может иметь двойного прочтения. Он подчеркнул, что это исчерпывающая команда верховного главнокомандующего.

В дальнейшем Путин пояснил, что ядерные силы России были переведены на особый режим после высказывания главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможном вовлечении НАТО в военный конфликт.