Генсек ООН заявил об опасности продовольственной катастрофы из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/9d81713a-aa76-11ea-80fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавируса может спровоцировать продовольственную катастрофу в мире, если не будут приняты срочные меры. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Пандемия коронавируса представляет собой угрозу для обеспечения продовольственной безопасности и питания, прежде всего для наиболее уязвимых сообществ в мире, — говорится в официальном сообщении.

По его словам, сейчас многие страны ощущают острую нехватку продовольствия. Генсек напомнил, что сотни миллионов людей испытывали голод и недоедание ещё до начала пандемии.

Гутерриш считает, что необходимо отнести продовольственные службы и службы питания к числу важнейших, а также обеспечить надлежащую защиту работников продовольственного сектора. Также генсек ООН предложил расширить систему социальной защиты в интересах лиц, которые входят в группу риска в плане обеспеченности продуктами питания. К этой группе относятся около 352 млн детей, которые не имеют доступа к школьному питанию, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что в ООН считают, что пандемия коронавируса может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики. В организации уверены, что 1,6 млрд человек останутся без заработка, а 60 млн будут в состоянии крайней нищеты.