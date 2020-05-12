Генсек ООН продлил удалённую работу штаб-квартиры

https://static.news.ru/photo/826cc524-9483-11ea-b7bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xie E/Xinhua/Global Look Press

До 30 июня сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке будут работать из дома. Об этом сообщил на видеобрифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Генсек информировал сотрудников, что после консультаций с высшим руководством организации и её медицинской службой он принял решение о продлении текущего режима удалённой работы до конца июня 2020 года, — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Генсек также рассказал, что на данный момент прорабатывается план по постепенному и безопасному возвращению к работе в здании штаб-квартиры, когда это будет возможно. Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что частичное снятие санитарных ограничений, введённых из-за распространения COVID-19, начнётся в трёх из десяти районов штата с 15 мая.

Как писал NEWS.ru, ранее в ООН заявили, что весь мир сохраняет ограничения на путешествия из-за коронавируса.